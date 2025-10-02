(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- Las series del Wild Card de las Grandes Ligas llegan a su jornada final, este jueves 2 de octubre, con tres emparejamientos que se estarán definiendo en este último encuentro, mientras que en la jornada del miércoles 1ero los Dodgers de Los Ángeles lograron la barrida sobre los Rojos de Cincinnati, al vencerlos con pizarra de ocho carreras por cuatro. Es que los Guardianes de Cleveland nivelaron su serie frente a los Tigres de Detroit, al vencerlos con pizarra de 6×1, en juego que se llevó, desde el montículo, el relevista Cade Smith. En la parte ofensiva el equipo anotó cinco carreras en el octavo episodio, incluyendo un cuadrangular del venezolano Brayan Roccio, uno de los tres bambinazos que disparó el equipo de los Guardianes. La derrota se la llevó el también relevista Troy Melton.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Anuncios



Este jueves 2 de octubre se define al ganador de esta serie Wild Card en el definitivo choque final que comenzará a las 3:00 de la tarde en el Progressive Field, de Cleveland. Los abridores anunciados son Jack Flaherty (8-15 y 4.64 de efectividad), quién lo hará por los Tigres; los Guardianes anuncian para iniciar las acciones a Slade Secconi (7-7 y efectividad de 4.30). En otro encuentro los Padres de San Diego también igualaron su serie al blanquear 3×0 a los Cachorros de Chicago, en el Wrigley Field. Desde el montículo se llevó el triunfo el relevista Adrián Morejón y la derrota fue para Andrew Kittredge, quien fungió inició las acciones por los Cachorros. El juego salvado fue para el venezolano Robert Suárez.



El tercer y definitivo juego entre ambos equipos se iniciará a las 5:00 de la tarde, en el mismo escenario. Los protagonistas desde el montículo serán el abridor japonés Yu Darvish (5-5 y 5.38 de efectividad) por el equipo religioso; mientras que los Cachorros anuncian como abridor a Jameson Taillon (11-7 y 3.68 de efectividad).

Venganza en Nueva York

En juego realizado en el Yankee Stadium de Nueva York, el conjunto de los Yankees venció 4×3 a los Medias Rojas de Boston y así se obligó al tercer choque de esta serie Wild Card para la noche del 2 de octubre. El encuentro lo ganó desde el montículo Devin Williams; mientras que la derrota se la llevó él también relevista Garrett Whitlock. El rescate se lo acreditó el cerrador de los Yankees, David Bednar. El compromiso definitivo se iniciará a las 8:00 de la noche en el mismo escenario. Los protagonistas desde el montículo serán los novatos Connelly Early y Cam Schlittler. Early (1-2 y 2.33 de efectividad) iniciará las acciones por los Medias Rojas de Boston; mientras que Schlittler (4-3 y efectividad de 2.96) será el abridor de los Yankees de Nueva York.

Barrida en Los Ángeles

En el último juego de la jornada los Dodgers de Los Ángeles completaron la barrida de la serie Wild Card al vencer 8×4 a los Rojos de Cincinnati. El pitcher ganador fue el abridor japonés Yoshinobu Yamamoto y la derrota se la llevó él también abridor Zack Littell por los escarlatas. Ahora los Dodgers van a la Serie Divisional contra los Filis de Filadelfia, en el Citizen Bank Park. La serie comenzará el sábado 4 de octubre en horas de la tarde.