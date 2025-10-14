(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- Al menos 14 mineros han perdido la vida tras el colapso de una mina en el sector Hanzas, municipio El Callao, en el estado Bolívar. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha establecido un comando en el lugar para coordinar las labores de rescate, que incluyen trabajos de drenaje para la extracción de los cuerpos.

Según reportes del diario Correo del Caroní, las víctimas perecieron el domingo por la noche a causa de las fuertes lluvias que provocaron el hundimiento de los pozos de extracción. El alcalde Coromoto Lugo informó que el paso vehicular en la zona de Caratal está cerrado debido a las inundaciones, lo que afecta a miles de residentes.

Este trágico accidente se suma a una serie de siniestros en la región. La ONG SOS Orinoco ha reportado que, con este incidente, la cifra de muertes en accidentes mineros en lo que va del año 2025 asciende a 43, reseñó El Nacional

