(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La filmación de «Spider-Man: Brand New Day» en Glasgow se ha suspendido temporalmente después de que el actor principal, Tom Holland, fuera hospitalizado por una conmoción cerebral.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante la grabación de una escena de acción, lo que obligó a la producción a detenerse de forma preventiva.

Según fuentes cercanas a la producción, el estado de salud de Holland es estable y se espera que regrese al rodaje en pocos días. Además, una doble de riesgo también resultó afectada. La decisión de Holland de realizar muchas de sus propias acrobacias ha sido una constante en su carrera, lo que incrementa el riesgo de accidentes. El equipo de producción ha programado reuniones para ajustar el calendario de filmación y reforzar las medidas de seguridad en el set mientras el actor se recupera.

El rodaje en Glasgow representa un cambio para la saga, que en su entrega anterior se filmó en estudios debido a la pandemia. Holland había expresado su entusiasmo por regresar a locaciones reales, afirmando que sería un «soplo de aire fresco». La nueva película, dirigida por Destin Daniel Cretton, continuará la historia de Peter Parker, quien debe enfrentar su vida adulta en Nueva York sin que sus seres queridos, incluida su amada MJ (interpretada por Zendaya), lo recuerden, reseñó Infobae

«Spider-Man: Brand New Day» tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026.