(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Ya todo está preparado con miras a efectuarse la LXII Vuelta a Venezuela, evento que, según sus organizadores, mostrará un nuevo rostro en este año 2025; que busca el objetivo principal de darle continuidad al desarrollo del ciclismo de alto rendimiento en el país.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

La presentación de esta competencia internacional fue organizada recientemente en las instalaciones del velódromo Teo Capriles, del Instituto Nacional del Deporte, en Caracas; con la participación del ministro para el Deporte, Franklin Cardillo; María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano; Anaís Muñoz, presidenta de la Federación Venezolana de Ciclismo y Rubén Osorio, principal de la Asociación Tachirense de Ciclismo y director general en esta edición la vuelta.

Anuncios

«La felicidad que sentimos desde el Ministerio del Deporte, por el apoyo que hemos recibido de Portugal para asistir a esta Vuelta a Venezuela, desde Colombia con tres equipos que van a participar, de Ecuador que también viene con su equipo, de Cuba, que tenía varios años sin participar. Esto nos permite generar la confianza necesaria en el país para que el resto de los equipos comiencen a mirar hacia nosotros, hacia Venezuela”, señaló Cardillo.

Importante

En la página del Ministerio del Deporte también se lee que «Este evento, correspondiente a las categorías élite y juvenil, forma parte del calendario Internacional de la Unión Ciclista Internacional con un nivel de 2.2. Su importancia también recae en que representará el inició del ciclo olímpico para los pedalistas que aspiran a estar en Los Ángeles 2028, debido a que entregará puntos al ranking mundial de la UCI».

Para María Soto, presidente del Comité Olímpico Venezolano, “Es de gran importancia que desde temprano en el ciclo podamos contar con eventos como este, que ya nos dan una perspectiva de nuestros atletas para ir sumando los puntos necesarios a Los Ángeles 2028 y que sea aquí en Venezuela, donde se inicie para cada uno de ellos este sueño, es, sin duda, lo que nosotros queremos en el deporte venezolano, brindarles las oportunidades a cada uno de nuestros atletas”, subrayó.