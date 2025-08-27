(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis ha dejado al menos dos niños muertos y diecisiete personas heridas, confirmaron las autoridades de Minnesota.

El atacante, quien se quitó la vida, irrumpió en la iglesia de la escuela durante una misa matutina que marcaba el inicio del año escolar.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, calificó el ataque como «deliberado, cruel y cobarde». Según O’Hara, el hombre armado se acercó al edificio antes de las 8:30 a.m. y disparó con un rifle a través de las ventanas hacia los niños y feligreses que se encontraban dentro. El atacante portaba un rifle, una escopeta y una pistola, reseñó Univisión.

Las autoridades continúan investigando los motivos de este trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad.

el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en sus redes sociales manifestó que «estoy rezando por nuestros niños y maestros cuyos primeros días del curso escolar quedaron marcados por este acto violento».

Mientras que el presidente Donald Trump también señaló que estaba al tanto de la situación y que el FBI actuó rápidamente. Pidió oraciones por todos los involucrados.