(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- The Rolling Stones, la legendaria agrupación de rock británica, hizo pública este jueves la nueva edición de su álbum de 1976, ‘Black and Blue’. El relanzamiento está programado para el 14 de noviembre e incluirá seis temas nunca antes escuchados, una nueva masterización y estará disponible en diversos formatos de venta, según anunció su sello discográfico, Universal.

La banda, que de esta forma conmemora casi cinco décadas de su decimotercer disco de estudio, difundió la noticia con el lanzamiento de una versión renovada de la canción ‘Shame, Shame, Shame’, de Shirley & Company, en un formato “más enérgico”. El anuncio fue acompañado de un videoclip gráfico compuesto por fotografías y recortes de su trayectoria a modo de collage, con información de EFE

Contenido Exclusivo y Legado Musical

‘Shame, Shame, Shame’, compuesta y producida originalmente por Sylvia Robinson, forma parte en esta republicación de un nuevo conjunto de seis pistas inéditas. Entre ellas se encuentran la composición de Mick Jagger y Keith Richards ‘I Love a Lady’ y cuatro piezas instrumentales adicionales grabadas durante las sesiones de grabación de 1975.

Anuncios

“Musicalmente, ‘Black and Blue’ exhibió el espíritu audaz de The Rolling Stones al incorporar reggae, funk y soul a su distintivo sonido roquero”, explicó Universal Music en un comunicado.

Este trabajo discográfico marcó el debut oficial de Ronnie Wood como guitarrista, en sustitución de Mick Taylor. En uno de los múltiples formatos de la reedición, la banda incluye una nueva entrevista donde Wood reflexiona sobre su incorporación al conjunto musical.

Tras su lanzamiento inicial, el álbum alcanzó la primera posición en las listas de ventas durante cuatro semanas sucesivas, obteniendo inmediatamente el disco de platino.