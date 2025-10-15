(15 de octubre del 2025. El Venezolano).- Según fuentes oficiales citadas por The New York Times, la administración Trump ha autorizado acciones encubiertas del CIA dentro de Venezuela. Esta autorización permitiría al CIA realizar operaciones letales contra el gobierno de Nicolás Maduro, de manera unilateral o como complemento de una intervención militar más amplia,así lo destaca NYT.

Mientras tanto, el Pentágono está preparando opciones que el presidente Trump podría considerar, incluyendo posibles bombardeos dentro del territorio venezolano. Se informa también que ya hay una presencia militar fuerte desplegada en el Caribe: 10,000 soldados estadounidenses, múltiples buques de guerra y submarinos.

El gobierno de EEUU acusa a Maduro de narcotráfico y terrorismo, pero no ha dado aún pruebas públicas contundentes que justifiquen esta escalada militar.

