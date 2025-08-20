(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Camp East Montana, que se perfila como uno de los centros de detención migratorios más grandes de Estados Unidos para albergar en carpas a extranjeros que esperan su deportación, abrió oficialmente sus puertas en las instalaciones en una base militar de Texas, a pesar de las protestas de defensores de los derechos civiles.



El centro inició operaciones el domingo 17 de agosto con una capacidad inicial de aproximadamente 1.000 camas en el Fuerte Bliss, la instalación más grande del Comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.



Las autoridades planean expandir el centro de detención migratorio para albergar hasta 5.000 personas, así lo indica El Diario. Se espera que el centro albergue a inmigrantes con órdenes de deportación final, según dijo el senador republicano por Texas John Cornyn, quien visitó el lugar la semana pasada. Similar a Alligator Alcatraz, el campo de detención construido en los Everglades de Florida, el centro de East Montana es una instalación de tiendas de campaña que dejará a las personas detenidas vulnerables al calor extremo y otras condiciones adversas, han denunciado los defensores de los derechos de los inmigrantes.

Además de este centro, el Pentágono ya aprobó el uso de Camp Atterbury, en Indiana, y la base McGuire Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey, como espacios adicionales para la detención de migrantes. También continúa el polémico traslado de extranjeros a la base naval de Guantánamo, en Cuba.





