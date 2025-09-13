(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un vecino de una de las víctimas del bombardeo estadounidense contra una lancha en el Caribe ha asegurado que los fallecidos estaban involucrados en el narcotráfico. En una entrevista con Univisión, el testigo, quien pidió mantenerse en el anonimato, relató que el hombre, conocido como «el Che», se dedicaba a hacer entregas para carteles internacionales.

«Él no era el único, más bien era uno de los pequeños», afirmó el testigo, detallando que «cien sacos son cien personas que van a trabajar, cada uno lleva un saco». Esta versión, que sugiere que la zona de San Juan de Unare está bajo el control de redes de narcotráfico, se contrapone directamente con las declaraciones del ministro de Interior, Diosdado Cabello, reseñó El Nacional

El funcionario chavista, que reconoció el bombardeo en el que murieron 11 personas, rechazó categóricamente que la embarcación transportara drogas, una versión que ahora es puesta en duda por el testimonio del residente.

