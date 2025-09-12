(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Tras el reciente fallecimiento del icónico diseñador Giorgio Armani, se ha hecho público su testamento, que detalla un cuidadoso plan de sucesión para su legendario grupo de moda.

El documento establece que la Fundación Giorgio Armani tomará el control para preservar los valores de la marca. Según las instrucciones del diseñador, la fundación deberá supervisar la venta gradual de participaciones, dando prioridad a grandes conglomerados de lujo como LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica.

Armani, que no tuvo descendencia, buscó asegurar la continuidad y la independencia de su firma, fundada en la década de 1970. El testamento prohíbe una oferta pública de acciones durante al menos cinco años, a menos que no se concrete una venta a un socio estratégico.

El plan de sucesión incluye a socios de confianza y a sus sobrinos en roles ejecutivos, garantizando que el legado del diseñador se mantenga intacto, reseñó Infobae