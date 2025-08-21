(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- Florida está enfrentando la invasión de pitones birmanas en los Everglades con una estrategia tan creativa como tecnológica: conejos robots animatrónicos que simulan el olor, el calor corporal y el movimiento de un conejo real, así lo destaca EFE.

¿Cómo funciona?

Los “conejos” están diseñados por la Universidad de Florida.

Emiten señales térmicas, se mueven y liberan olor a conejo.

Están colocados en recintos vigilados por cámaras con inteligencia artificial .

. Cuando una pitón se acerca, el sistema alerta a contratistas que la capturan y la sacrifican.

¿Por qué es necesario?

Las pitones birmanas, introducidas como mascotas exóticas, se han reproducido sin control desde los años 80. Han causado una reducción de hasta el 90 % de mamíferos nativos en algunas zonas del parque.

Durante cuatro años se usaron conejos vivos como señuelos, pero el mantenimiento era costoso y poco práctico. Los robots no requieren cuidados diarios y ofrecen una alternativa más eficiente.