(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- La estrella estadounidense Taylor Swift anunció el martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce a través de las redes sociales.

«Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan», escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase «hipnotizado» y «cautivado» por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

