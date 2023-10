(16 de octubre del 2023. El Venezolano).- Tras agotar todas las entradas de su gira por grandes estadios, la superestrella del pop Taylor Swift llenó las salas de cine de fans: su película de conciertos recaudó unos 96 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica, lo que batió récords en la categoría.

«Es un estreno nacional sensacional», dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La venta de entradas para Taylor Swift: The Eras Tour, que incluye escenas de tres conciertos, estuvieron, sin embargo, por debajo de algunas estimaciones para el periodo comprendido entre el viernes y el domingo.

No obstante, siguieron siendo «cifras gigantescas» que eclipsaron a otras películas de conciertos, precisó Gross.

Hasta ahora, indicó, las películas de conciertos más taquilleras habían sido Justin Bieber: Never Say Never (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y Michael Jackson’s This Is It (2009), con 72,1 millones de dólares.

Swift superó esos títulos en tres días y convirtió este fin de semana en el más taquillero desde los estrenos en simultáneo este verano de Barbie y Oppenheimer, reseñó El Nacional.