(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- El 12 de diciembre será la fecha en que Taylor Swift lanzará dos producciones que marcan el cierre de The Eras Tour, la gira más taquillera de la historia: una docuserie de seis episodios y una película concierto que capturan el final de una era musical sin precedentes.

Dirigida por Don Argott y Sheena M. Joyce, esta docuserie ofrece una mirada íntima al proceso creativo, los momentos detrás del escenario y las emociones vividas durante la gira. Cada semana se estrenarán dos episodios en Disney+, con testimonios de artistas invitados como Ed Sheeran, Florence Welch, Sabrina Carpenter y Gracie Abrams.

“Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas”, escribió Swift en Instagram. Filmada durante el último concierto en el estadio BC Place de Vancouver (8 de diciembre de 2023), esta película dirigida por Glenn Weiss presenta el set completo de The Tortured Poets Department y revive la energía de una noche histórica para millones de fans.

Ambas producciones están respaldadas por Taylor Swift Productions, Object & Animal y Silent House Productions. Tras el éxito de taquilla de Taylor Swift: The Eras Tour, estrenada en abril de 2024, este nuevo lanzamiento consolida el impacto cultural y artístico de la artista estadounidense. Ambos títulos estarán disponibles exclusivamente en Disney+ a partir del 12 de diciembre.