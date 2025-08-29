(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Lo que comenzó como una visión de Oswaldo Muñoz se ha convertido en un pilar informativo para la diáspora venezolana y latinoamericana. Hoy, El Venezolano cumple 34 años de trayectoria, una cifra que representa esfuerzo, constancia y pasión por el periodismo. Tras la partida física de su fundador, el legado continúa vivo gracias al trabajo de un equipo comprometido y a la presencia de Sylvia Bello, quien hoy representa el rostro del medio ante aliados, clientes y lectores.

En conversación con Frank Carreno en VDM Radio, Bello compartió un mensaje emotivo: “Es el primer año que celebramos el aniversario sin su fundador, Oswaldo Muñoz, sin embargo, dejó un legado sólido que todos nosotros podemos continuar”. El Venezolano sigue marcando pauta en la forma de informar, conectando con millones de lectores desde Estados Unidos y más allá, con el mismo espíritu que lo vio nacer.

De igual forma, comentó que El Venezolano siempre ha hecho las cosas bien y por eso, muchas personas que hoy en día disfrutan de la residencia en los Estados Unidos es gracias al apoyo que siempre brindó Muñoz con la mejor disposición sin decirle que no a nadie. Nunca creyó en el egoísmo ni el rencor.

