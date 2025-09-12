(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El juicio de Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump, se vio interrumpido el jueves cuando el acusado, quien se representa a sí mismo, perdió su derecho a continuar con su declaración inicial.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon detuvo el alegato de Routh después de que este se desviara del tema del caso para hablar sobre Adolf Hitler y los conflictos en Ucrania y Gaza.

El acusado, quien había planeado el supuesto ataque por semanas según la fiscalía, tenía 40 minutos para su alegato, pero la jueza lo interrumpió a los 10 minutos. En dos ocasiones, la jueza Cannon solicitó al jurado que se retirara de la sala para poder abordar la conducta de Routh. «Le di una oportunidad más y continuó leyendo lo que no tiene relevancia para este caso», declaró la jueza.

El fiscal federal adjunto John Shipley informó al jurado que el plan de Routh era «metódicamente tramado y mortalmente serio», y que el objetivo del acusado era impedir la reelección de Trump.

Routh se ha declarado inocente de los cargos de intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y varias infracciones con armas de fuego, reseñó Telemundo 51.