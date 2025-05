(26 de mayo del 2025. El Venezolano).- “Los amo mucho, sigo vivo y aquí por ustedes”, dice un hombre de 39 años que se atendió con nuestro equipo de profesionales de la salud mental, donde llama la atención el poder que tiene la psicología, con alcances de vida y la delimitación de los límites que las personas se ponen en las formas que entendemos de muerte.

El 29 de mayo de 2013 fundamos la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, a través de alianzas generosas y productivas, que han fortalecido la salud de personas, empresas e incluso comunidades.

A lo largo de estos 12 años, hemos tenido la oportunidad de servir, como se muestra en la película La Vida es Bella (1997), “el arte de servir es un arte supremo”, donde coincidimos con esa visión y lo hacemos con el corazón puesto en las necesidades de la población y de nuestras comunidades.

Ha sido tan grande el reto de atender a la población, del tamaño de nuestro compromiso; los casos que nos han llegado, evidencian la cada vez más importante atención a la salud mental, que hemos llevado a cabo con diligencia; a propósito del aniversario, nuestros y nuestras usuarias nos han hecho favor de evaluarnos, y les compartimos aquí algunos de sus testimonios:

“Muy accesibles sus precios, psicólogo de confianza, agradecida por el apoyo y orgullosa de que exista esta organización muy profesional, ya que mucha falta hace esa atención”; “Sufro de ansiedad y demás problemas pero la ayuda que me brinda mi psicóloga me ha ayudado muchísimo, es una persona amable y empática, además de darme siempre las mejores herramientas en mi proceso, soy muy afortunada de tener a la psicóloga, acompañándome en este proceso”; “Agradezco de su atención ya que fue clave para apoyarme y lograr un estado de bienestar tanto físico como emocional, aplaudo su compromiso con la sociedad al brindar sus servicios”.

Desde su fundación además de apoyar a la sociedad, nuestra Asociación se ha caracterizado por buscar respaldar y apoyar a nuestras psicólogas y psicólogos afiliados, creemos que en estos tiempos son fundamentales las alianzas entre profesionales de la salud mental para fortalecernos, acompañarnos, e impulsarnos para salir adelante, por ello, contamos con un amplio número de afiliados en todo México y Estados Unidos, a través de quienes ofrecemos atención personalizada.

Otros comentarios que amablemente nos hicieron llegar nuestras y nuestros pacientes: “Encontré una sorpresa de alguien tan joven estar bien preparada y con tan buena disposición. Fue muy amable en su trato y consiente del seguimiento. La terapia la sentí como de contención y manejo de emociones. Considero que fue una excelente herramienta o apoyo para mi salud mental y agradezco que halla sido accesible a mis posibilidades económicas”. “Pues gracias por soportarme 👍🏻”; “Agradezco a la asociación por darme una oportunidad y darme la capacidad de tomar sesiones con una psicóloga que se preocupa por mi y me ha ayudado con diferentes temas personal al igual que a mejorar como persona”. “Es una gran asociación que me ha ayudado mucho”; “Gracias por tomarme en cuenta”; “Es la mejor opción que pude tomar”; “Excelente servicio, me gusto mucho y me ayudo más de lo que creí, gracias”; “Excelente trabajo, de verdad me han ayudado demasiado a ser una mejor versión de mi”; “Estoy muy cómoda y feliz de haberlos encontrado”.

En la Asociación atendemos a todos los sectores poblacionales, mujeres, hombres, niños, adultos y adultos mayores; hasta lograr que superen sus problemas personales, o que salgan del atolladero donde se encuentran.

Es un honor leer sus testimonios y que la mayoría de las personas que nos buscan es por recomendaciones, lo que habla de la excelencia con la que atendemos a la población en México y en el mundo, con psicologos de alta calidad y a disposición de las personas.

También las empresas se hacen fuerte con nosotros en nuestros medios de contacto

No nos queda más que agradecer a nuestras y nuestros usuarios, que nos han compartido sus problemas, sueños, deseos, emociones, dolores, alegrías y amores, todo ello nos da un fuerte impulso de continuar dejando huella. ¡Gracias, totales!

