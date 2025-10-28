(28 de octubre del 2025. El Venezolano).- Las acciones de Nicolás Maduro y su combo parecen no tener un punto final contra todo lo que consideren que sea una amenaza. En esta oportunidad, el político Luis Ratti presentó formalmente este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una petición para la anulación y suspensión de la nacionalidad y ciudadanía de una veintena de dirigentes venezolanos. La lista incluye a la líder opositora María Corina Machado (quien en la nota se menciona como ganadora del Nobel de Paz 2025) y a Edmundo González.

Ratti, a través de una declaración audiovisual, confirmó que él y su equipo legal dieron inicio a un procedimiento para solicitar la revocatoria de la nacionalidad a Machado y otros 24 individuos, entre los que figuran Juan Guaidó, Julio Borges y Antonio Ledezma.

El solicitante expresó su esperanza de que el proceso sea expedito y que «exista la justicia por la soberanía y la paz» del país, reseñó El Nacional

Esta iniciativa se produce poco después de que Nicolás Maduro pidiera al TSJ, el pasado 25 de octubre, retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, alegando «graves violaciones a la soberanía» por promover una intervención militar y apoyar el bloqueo económico.

La solicitud incluye una lista de 25 personas, entre las que figuran Juan Guaidó, Julio Borges, Edmundo González, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinora Figuera, Magaly Meda, Iván Simonovis, Eduardo Menoni, Emmanuel Rincón, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Norbey Marín, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez y el Barba KM88.

