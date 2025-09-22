(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La icónica actriz italiana Sofía Loren celebró su 91.º cumpleaños, consolidando un legado artístico que ha marcado la historia del cine internacional. Reconocida por su elegancia, talento y carácter, Loren es considerada la última gran diva del cine dorado, con una trayectoria que abarca más de siete décadas y títulos memorables como Dos mujeres, El Cid y Matrimonio a la italiana.

Nacida en Roma en 1934 como Sofía Constanza Brigida Villani Scicolone, su vida estuvo marcada por los desafíos de la posguerra, pero su determinación la llevó a convertirse en musa de cineastas y diseñadores, y en la primera actriz en ganar un Oscar por una película en lengua extranjera.

Actualmente retirada del cine y residenciada en Ginebra, Loren vive rodeada de su familia, lejos de los focos pero cerca del cariño del público. En esta nueva etapa, su legado artístico comienza a proyectarse en una nueva figura: su nieta Lucia Ponti, hija del cineasta Edoardo Ponti y la actriz Sasha Alexander.

Lucia, de 19 años, estudia Inglés e Historia del Arte en la Universidad de Brown y ha expresado públicamente su admiración por su abuela: “De mi abuela he heredado sus agallas. Me ha enseñado a no rendirme nunca”, declaró en una entrevista reciente. Con una sensibilidad artística, porte distinguido y una cautivadora expresión, Lucia Ponti se perfila como la heredera natural del carisma y la elegancia que definieron a Sofía Loren.

La celebración de este aniversario no solo honra la vida de una leyenda, sino que también abre paso a una nueva generación que promete mantener vivo el espíritu de una de las figuras más influyentes del cine europeo y mundial.