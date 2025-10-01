(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- Un potente sismo de magnitud 6,9 sacudió la región central de Filipinas durante la noche del martes, dejando un saldo preliminar de al menos 60 personas fallecidas, decenas de heridos e importantes daños materiales.

En respuesta a la tragedia, las autoridades locales declararon el estado de calamidad para agilizar las labores de ayuda y rescate.

El secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro, confirmó la cifra de víctimas, advirtiendo que «la situación es muy fluida». Los equipos de emergencia enfrentan grandes dificultades debido a los cortes de electricidad en la provincia de Cebú, una de las más afectadas, que además se recuperaba del paso del tifón Bualoi el fin de semana.

El epicentro del terremoto se localizó a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo. Aunque se emitió una alerta de tsunami localizado, esta fue retirada horas después. Filipinas se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, reseñó El Nacional

