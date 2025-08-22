(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- EL RECORD que acaba de imponer el portero brasileño Fábio Deivson Maciel es digno de admirar. El ejemplar deportista quien defiende la valla del Fluminense, cumplirá 45 años el próximo 30 de septiembre y es el cancerbero con más juegos de la historia con 1.391, dejando atrás al legendario inglés Peter Shilton. Un registro que seguramente perdurara por muchísimo tiempo…Se viene la doble fecha donde la Vinotinto estará visitando a Argentina y luego recibe a los colombianos. Una lástima la ausencia por lesión del volante de primera línea José “Brujo” Martínez. El zuliano es una pieza clave por todo lo que aporta. Un quinto luchador, aguerrido y súper motivador. Otra ausencia notable es la del larense Telasco Segovia. El duelo ante los cafeteros será una verdadera final y se jugará a casa llena en la caliente Maturín….Victoria contundente sobre el Deportivo Táchira para que la tropa de La Guaira se mantenga en la cima y sacan una ventaja importante en el Torneo Clausura y tabla acumulada. Un conjunto naranja en donde destaca más el colectivo que las individualidades, con un sistema de juego consolidado que implementa el profesor Juan Tolisano. El goleador José Alí Meza, Carlos Rivero y Carlos Faya han sido tres de los más sobresalientes con esta inspirada escuadra. Se están viendo los frutos del trabajo día a día y cada detalle suma de una oncena ordenada que está desplegando todo lo que es capaz….Juan Manuel Mouro se ha convertido en un estratega revelación en la Liga Futve Junior. El charrúa tiene en la cima al Carabobo categoría sub-19. Próximamente lo veremos al frente de un club de la primera división. Que sigan los éxitos para este ídolo de multitudes…Muchas felicitaciones al profesor Yohan Araque, quien ha venido masificando bastante el balompié en la localidad de Guanarito estado Portuguesa con la escuela Silbones. Tiene 86 afiliados entre niños, jóvenes y adultos…

LA SELECCIÓN NACIONAL de baloncesto viene en franco retroceso. Se requiere de un proceso de transición pero con un técnico de mayor jerarquía. Recientemente perdieron con Uruguay por amplio margen y el año pasado nos superaron escuadras como Chile y Colombia, Una verdadera lástima lo que viene ocurriendo…

EN EL MUNDO del beisbol a veces lo primero que se viene a la mente es que Venezuela es una tierra de grandes campocortos. Nombres como Luis Aparicio, David Concepción, Omar Vizquel, Freddy Galvis, Alcides Escobar, Ezequiel Tovar, entre otros, han hecho gala de su enorme talento a la defensiva para ganar el premio Guante de Oro. La tierra de Simón Bolívar sigue causando gran impacto con jugadores de calidad…Yanquis y Mets buscan mejorar el ritmo en sus últimas salidas tras un bajón…Milwaukee, Toronto y Detroit mantienen un nivel bastante alto, inspirados por su destacados serpentineros…Temporada desastrosa para Medias Blancas de Chicago y Rockies de Colorado, con las peores marcas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

