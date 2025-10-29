(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- EN EL FUTBOL INTERNACIONAL comentamos que el Paris mantiene gran ritmo en la Champions con trio de victorias, exhibiendo una ofensiva demoledora. El conjunto de Luis Enrique se perfila como favorito para pelearle al Real Madrid. Los galos muestran poderío y reforzaron su defensiva de manera notable tras fichar al defensor central Illia Zabarny y al portero Lucas Chevalier…En el circuito criollo el volante de primera línea Sergio Sulbarán se ha convertido en uno de los jugadores más regulares del Zamora. El llanero no baja el ritmo. “Hemos venido de menos a más. No estábamos entre los favoritos y logramos el primer objetivo de meternos entre los ocho primeros y esperamos continuar hacernos fuertes en nuestra casa”, apuntó optimista…Edwin Pernía no para de brillar con sus dianas de alta factura con la tropa de Academia Puerto Cabello. El delantero ha sido uno de los más destacados durante este semestre y aspira ganar la estrella con el plantel que dirige Eduardo Saragó. Un delantero muy completo…Trabajo admirable del entrenador barines Josué Ortiz al frente de los sorprendentes Titanes en la segunda división. Los azulgranas se crecieron para eliminar a Barquisimeto, uno de los favoritos de la contienda y ahora van por el cetro campeonil en un torneo súper parejo…En Guanare falleció el profesor uruguayo Whasintong Antúnez, quien deja un gran legado. Qué bonito recordarlo como jugador y como un ser humano extraordinario, con su alegría interminable y su gran amor por los niños a los que siempre quiso con mucha ternura. Vuela alto admirado amigo…

NUEVA YORK es una de las ciudades más temidas para las estrellas de los principales deportes en Estados Unidos. Cuenta la leyenda que la prensa y los fanáticos son muy exigentes y en consecuencia bastante duros. No importa si son los Knicks en la NBA, los Jets en la NFL, los Rangers en la NHL o los Yanquis en la MLB. Si no haces bien las cosas en el campo, pista o cancha difícilmente te salvaras del abucheo…

EN NOTAS de la Súper Liga de baloncesto es probable que Diablos de Miranda salga al ruedo para la venidera edición al igual que Centauros, quienes podrían mudarse a Lara, pero al parecer hay poco respaldo…Cocodrilos se hizo de los servicios del rendidor alero Anthony Pérez. El sucrense tiene jerarquía…De concretarse la mudanza de Marinos de Maturín es probable que Alexander Vargas se lleve a los Frontinos para la capital del estado Monagas…El alero Kevin Niño sigue teniendo actuaciones de alto nivel en el certamen colombiano con el conjunto de los Sabios de Manizales…

LOS DODGERS ganaran en seis juegos. Un conjunto blindado y con mucha profundidad en todas sus líneas y otra de las grandes razones de su favoritismo es tener al fenómeno japonés Shohei Ohtani, quien debe marcar diferencia en esta batalla ante unos guerreros Azulejos que quieren ser protagonistas, tal como lo expresa el barquisimetano Andrés Giménez …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.