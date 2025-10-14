(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- Jugador rápido y aguerrido, el lateral derecho Jesús Alvarado ha venido de menos a más con la tropa de Titanes de Guanare. Con su sobresaliente desempeño se ha consolidado como titular de la escuadra que dirige el profesor Josué Ortiz, quien lo define como un zaguero veloz, de buenos recorridos ofensivos y defensivos, además de ser fuerte en los duelos. El marcador está listo para la batalla del sábado contra Barquisimeto, en los cuartos de final. “Esperando la hora del partido y mentalizados para ganar. Un encuentro candente, ya que ellos tienen jugadores de experiencia y se defienden con intensidad”, indicó el nativo de Boconoito estado Portuguesa, quien además ha militado con el Inter de Barinas y los Héroes de Falcón.

Quieren ser campeones

Alvarado tiene 22 años y considera que los azulgranas tienen un plantel súper compacto para llegar lejos. “Pienso que nuestra principal arma es la unión, ya que todos remamos hacia el mismo lado. Desde que llegue a esta maravillosa institución he tenido un apoyo inmenso. Somos una gran familia que nos brindamos íntegros en todos los entrenamientos y me encanta siempre dar el máximo en la cancha con la misión de ganar. Queremos ser campeones”, agregó el llanero, quien dedica sus actuaciones a su madre María La Cruz, quien siempre lo está aupando en el estadio “Rafael Calles Pinto”. (Avelino Avancín y foto de Nadia Baladi)

