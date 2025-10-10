(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- JUAN CAMILO ZAPATA se ha convertido en uno de los importados más consistentes del fútbol nacional de las últimas cinco temporadas. El rendidor colombiano anota y es un gran asistidor. Es pieza clave con la Universidad Central. Quiere mucho a Venezuela y recientemente contrajo nupcias con la barinesa María Terán…El zaguero central Carlos “Kaki” Rivero es un baluarte con el fuerte escuadrón del Deportivo La Guaira. “Vamos por buen camino y con amplia regularidad. Somos uno de los rivales a vencer y lucharemos por la estrella”, dijo optimista el mariscal valenciano. Por cierto que el centrocampista Keiber Lamadrid es otra de las bujías del elenco naranja que conduce Juan Domingo Tolisano….El defensor Yefre Vargas considera que Puerto Cabello tiene un plantel solido en todas sus líneas, solo que la suerte no ha estado con ellos en momentos claves. Se espera el despertar ofensivo del caraqueño con los carabobeños que clasificaron de milagro. Para enero se vienen cinco nuevos fichajes y darán de baja entre seis a ocho jugadores por bajo rendimiento…Nuevos inversionistas podrían llegar para rescatar al histórico Portuguesa FC.

El ex beisbolista caraqueño Omar Vizquel y el joven empresario Yonathan Cedeño entre los principales candidatos para adquirir la franquicia rojinegra. Los fanáticos se encuentran a la expectativa, según me cuentan Elix Cañizales, Miguel Alvarado y Giovanny Laboni. Es un hecho la no continuidad del timonel Giancarlo Maldonado…GAITEROS DEL ZULIA colecciona cinco títulos en el baloncesto profesional. Los furreros van con todo en la 2.026 para defender el trono, comandados por el estratega dominicano Julio Duquela…Digno de elogios el arduo trabajo que viene haciendo Pablo Prigioni al frente de la selección de Argentina que se afianza como la mejor de Suramericana. Los gauchos mantienen racha ganadora con un plantel joven y un estratega que actualmente es asistente técnico de los Timberwolves de Minnesota en la prestigiosa NBA. Jugadores como Jose Vildoza, Gonzalo Corbalán y Juan Fernández prometen perderse de vista con la albiceleste. Esta escuadra ha sido la única del continente americano en ser monarca olímpico, mundial, campeón de américa, suramericano y de confederaciones. Una verdadera potencia en el deporte de los gigantes…JACKSON CHOURIO no para de rendir durante la pretemporada de las Grandes Ligas. El zuliano es el gran motor de los aguerridos Cerveceros. La Serie Mundial se inicia el 24 de este mes….Los equipos más jonroneros han sido Dodgers, Yanquis y los sorprendentes Marineros, apuntalados por el sensacional Carl Raleigh… Los conjuntos de Nueva York con un episodio bastante gris a pesar de tener nominas súper caras….En la pelota criolla gran expectativa por ver el desempeño como managers de los debutantes Gregorio Petit (Tiburones), César Isturiz (Cardenales) y Asdrúbal Cabrera (Caribes)…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

