(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- NICOLAS FEDOR sigue mostrando su gran olfato goleador. Como lucha el experimentado delantero caraqueño de 39 años, quien estuvo bárbaro en la goleada de Metropolitanos sobre el débil Portuguesa FC. Una temporada de muchos altibajos para el histórico conjunto llanero…Que calidad la de Carlos Sosa, el volante zurdo número diez del Deportivo Táchira, gran artífice en el funcionamiento de los aurinegros, con un extraordinario manejo del balón y visión de juego para habilitar a sus compañeros. “Me siento súper feliz de formar parte de esta organización y la meta es ganar y ganar. Tenemos un plantel interesante para pelear de nuevo por la estrella”, comentó el crack nativo de Carora estado Lara. El analista estrella Josías Castro lo define como un fuera de serie… Otro futbolista que se pierde de vista es Isaí Valladares perteneciente al Zamora. El joven nativo de Barrancas pinta para consagrarse como estrella. Un verdadero jugadorazo. Contra Anzoátegui mostró sus destellos junto a sus paisanos Erickson Gallardo y Antonio Romero, para clasificar a la furia llanera, bajo el mando del profesor José María Morr...Y admirable lo que viene haciendo José “Tucaní” Hernández en el Caracas FC al sumar seis anotaciones, lo que habla de su jerarquía en un plantel bien compacto como el de los rojos del Ávila….

Una identidad bien definida la del Deportivo La Guaira, equipo que juega con mucha entrega duelo tras duelo. A propósito que el lateral panameño Jorge Gutiérrez sigue siendo noticia con los litoralenses al convertirse en uno de los mejores en el departamento de asistencias. Partido vibrante ante Carabobo. En este Torneo Clausura la tropa granate fue el que más puntos sumó de local y los naranjas de Juan Tolisano los más productivos como visitantes. Una maquinaria, como la define Diego Fontes…LUIS ARRAEZ es de esos peloteros que desgasta mucho a los lanzadores, ya que es uno de los más difíciles de ponchar. El yaracuyano ha vuelto a descollar con el bate….José Altuve continua proyectado a los tres mil imparables. Para lograrlo el segunda base debe conectar unos 130 por zafra…Que gran hazaña para Trea Turner tras coronarse campeón de bateo con Filadelfia, a pesar de haber estado fuera de acción durante tres semanas por una lesión … ANDRES MARRERO es uno de los grandes prospectos para la selección nacional de baloncesto. Es un artillero muy versátil y dinámico. Puede jugar en las posiciones uno, dos y tres. Mide 1,95 y su meta es brillar como jugador profesional. El 22 de febrero cumplirá 24 primaveras…MIGUEL INDURAIN es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo y el mejor español de la historia. Esta leyenda nació un 16 de julio en la localidad de Villaba. Ganó cinco tours de Francia de manera consecutiva entre 1.991 y 1.995 y los giros de Italia del 92 y 93. En total se impuso en 67 etapas de las mejores competencias del planeta. Un deportista fenómeno y decían que su corazón no era normal…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

