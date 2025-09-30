(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Anda crecido el portero argentino Franco Carretero, pieza clave en la sorprendente campaña de los Titanes de Guanare en la Liga Futve 2. El espigado cancerbero ha respondido con soberbias paradas en momentos claves para guiar hacia puerto seguro a la tropa que dirige el entrenador Josué Ortiz. “Vamos por buen camino. Esta experiencia ha sido genial y muy positiva tanto para mí como el resto de la plantilla. Gracias a nuestra fanaticada por seguir confiando en nosotros”, dijo el gaucho muy admirado por la hinchada portugueseña, quien es nativo de la localidad de La Rioja, una población ubicada a 17 horas de la capital Buenos Aires.

El atleta de 26 años ha jugado en la cuarta división de su país con Porvenir, en tercera lo hizo con Sporting Italiano y en la máxima categoría tuvo una breve pasantía por San Lorenzo. Su principal fuerte es en los mano a mano y control del juego aéreo. “Quiero ser protagonista en esta escuadra y de verdad que es un plantel extraordinario en todos los aspectos, tanto en lo personal como institucional. Un club que merece estar en la primera división de Venezuela. Me siento súper cómodo aquí y estamos enfocados en ser campeones”, agregó.

La unión ha sido clave

El conjunto azulgrana se mantiene en la tercera casilla y ya obtuvo su pase a la siguiente ronda. El albiceleste dice que hay que continuar trabajando enfocados en sumar más victorias. “Una de nuestras armas ha sido la unión. Realmente somos una gran familia, lo grupal nos lleva a lo colectivo. Nos esforzamos al máximo en los entrenamientos y luego esto se ve reflejado en la cancha, tanto en defensa como en ataque”, apuntó el pupilo del narrador estrella Jorge Rivero.

Este domingo en el cierre de la fase eliminatoria visitan a los Héroes de Falcón. Al respecto manifestó que: “Un juego que se torna bastante complicado en una cancha donde nos cuesta coordinador bien nuestro estilo de juego que siempre es el toque rápido, pero vamos con la ilusión de traernos los tres puntos para finalizar en grande ya pensando en lo que se nos avecina”. (Avelino Avancín)