(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Con trabajo y esfuerzo mancomunado la Academia Torio FC ha venido masificando el fútbol en la ciudad de Valencia. El destacado entrenador Ángelo Guerra informa que actualmente juegan en la tercera división de la Liga Nacional y tienen 250 atletas afiliados entre las divisiones sub-7 y sub-23. “Tenemos muchos jóvenes talentos que próximamente darán que hablar, con unas condiciones impresionantes. El balompié es nuestra pasión de lunes a lunes”, apuntó, quien es el coordinador general de la organización presidida por el señor Francisco Bennassar y el gerente deportivo Miguel Aponte.

Han logrado 14 títulos campeoniles

Dicha escuela se fundó hace tres años y entre los próximos objetivos se tiene previsto mantener y mejorar el rendimiento de las divisiones menores en los torneos estadales donde se logró clasificar a 4 de los seis conjuntos para la copa de oro. “Otra de las metas es consolidar al primer equipo con miras a la profesionalización total del club en un futuro”, prosiguió Guerra. Cabe destacar que estas escuadras han logrado 14 títulos campeoniles en todas las categorías. “Ya le peleamos de tú a tú a las grandes escuadras del estado Carabobo. Vamos poco a poco y con muchas ganas de superarnos”, agregó. (Avelino Avancín)

Anuncios