(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- INICIAMOS LA ENTREGA DE HOY como siempre con fútbol internacional. Los equipos argentinos copan la escena, ya que cuatro de ellos se encuentran en la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores de América, donde Sao Paulo mide fuerzas contra la sorprendente Liga de Quito. En una de las llaves más parejas chocan Palmeiras versus River Plate. El poderoso Flamengo frente a Estudiantes, mientras que Vélez Sarfield juega la llave frente al Racing…El astro Lionel Messi nunca perdió con su selección nacional en el Monumental de Buenos Aires.

En total el rosarino jugó 29 encuentros, sumando 22 triunfos y 7 empates, anotó en 19 ocasiones y repartió 11 asistencias. Se da como un hecho su renovación con Inter de Miami….En el torneo venezolano el defensor central Marcos Maitán se sigue perdiendo de vista en las filas de Monagas. Con apenas 17 años crece juego tras juego, ganando los duelos, solvente en el juego aéreo, rápido en las coberturas y con gran precisión en los pases. Ya varios clubes lo siguen desde el exterior. Por cierto que el trabajo del entrenador Marcelo Zuleta ha sido formidable con los azulgranas y no conoce la derrota para ser gran artífice en la sobresaliente campaña de la tropa oriental…

Otro zaguero que ha venido creciendo a pasos agigantados es el espigado stoper portugueseño Brayan Morales de Yaracuyanos, quien ha recibido múltiples ofertas y podría ser ficha de La Guaira en el 2.026. Desde Grecia y Colombia también existe interés por sus servicios. El pupilo de Henry Marrero mide 1,89…Grata sorpresa la victoria del Portuguesa FC ante Táchira. Como guerrearon los rojinegros para destronar a los aurinegros en un partido vibrante de principio a fin en donde Aitor López fabricó doblete para afianzarse como máximo artillero. El hijo de Mon anda en el mejor momento de su carrera y es pretendido por varias oncenas. Los llaneros no le ganaban a los gochos desde el 7 de agosto de 2.021…EL RECORD de más cuadrangulares en un juego de Grandes Ligas continua en poder de los Azulejos de Toronto con un total de 10. Esto se produjo un 14 de septiembre de 1.987, en paliza 18 carreras por 3 sobre los Orioles de Baltimore y 3 de estos estacazos fueron obra del receptor Ernie Whitt, mientras que George Bell y Rance Mulliniks aportaron 2 cada uno. Por cierto que en la presente campaña Paul Skenes de los Piratas se ha convertido en una de las gratas revelaciones al igual que el oriental Robert Suarez…RICHARD LUGO Y JOSE ASCANIO han sido dos grandes referentes del estado Guárico en el básquet nacional e internacional. Ambos reboteros son nativos de la localidad de Calabozo…El mayor de los éxitos para el exitoso dirigente Giuseppe Palmisano, quien seguirá al frente de la junta directiva de la Súper Liga para la venidera edición. El presidente de Trotamundos dice que vienen cambios en el expreso azul que cayera en la pasada final ante Gaiteros…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

