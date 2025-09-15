(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El nombre de José María Morr comienza a ser noticia en el Zamora. El joven entrenador tiene a los blanquinegros en el sexto lugar del Torneo Clausura y lo que más sorprende de la aguerrida furia llanera es que tienen una nómina súper modesta con respecto a otros rivales como Academia Puerto Cabello, Universidad Central, Estudiantes de Mérida y Anzoátegui, equipos con mayor presupuesto y a los que supera en la tabla de clasificación. “Yo vine con la ilusión y la fe de afrontar un gran reto en un club grande e histórico. Hay vamos poco a poco. Fue duro el partido ante Rayo Zuliano y al final supimos resolver”, indicó.

La fanaticada de los blanquinegros comandada por la barra “Burra Brava” ha venido respondiendo poco a poco. “Estamos demostrando que vamos a luchar. Invito a nuestros seguidores para que comiencen a creer en nosotros y hagamos el intento de llenar el estadio con el favor de Dios”, agregó el portugueseño, quien colecciona una estrella campeonil conquistada con el conjunto de Metropolitanos en el 2.022 cuando arribara a 200 encuentros dirigidos en la máxima categoría.

El Caracas un duro rival

Anuncios

En su próxima salida los barineses visitan al Caracas FC en el estadio Olímpico. El timonel llanero dijo que: “Un rival ya establecido y que se ha hecho fuerte. Es un adversario con una buena idea de juego y debemos buscar la manera de cortar estos circuitos de posesión para poder sumar un buen resultado. Una franquicia que no recibe muchos goles, que tiene buenos jóvenes y también con jugadores de recorrido en el fútbol. Daremos el máximo”.