(13 de junio del 2025. El Venezolano).- MUY COMPLICADO el panorama para la Vinotinto. Todo se definirá en la última fecha, si se gana cupo para el repechaje, algo que luce cuesta arriba tomando en cuenta la forma como vienen jugando. De locales a veces se crecen y de visitantes muestran otra versión. Contra los bolivianos no se jugó bien y los tres puntos se quedaron en Maturín, mientras que en Montevideo hubo múltiples imprecisiones, errores infantiles y falta de amor por la camiseta. Un error del entrenador Batista el haber dejado en el banco al larense Telasco Segovia. Venían de triunfar y realizó cuatro cambios.

Lanzó al ruedo al joven David Martínez sin haberse estrenado en un duelo difícil y en una plaza donde siempre hay presión. Los errores permitieron las anotaciones de la brava celeste. En líneas generales flojo desempeño, mal lectura del encuentro y ahora a esperar el milagro. Como se ha notado la ausencia del central barines Jordán Osorio. El cuadro patriota no pudo vencer a varias selecciones como Chile, Paraguay y ahora a los charrúas en sus peores momentos y esto les está pasando factura….Muy pareja la final entre Táchira y UCV. Los caraqueños corren y atacan los espacios, mientras que los fronterizos tienen su etiqueta de ser ganadores. Los universitarios no llegaban a esta fase desde 1.962…Muchas felicitaciones al emprendedor José “Pepo” Arriechi, ex directivo del Portuguesa FC, quien actualmente se encuentra radicado en Tenerife (España), desde donde viene apoyando con la donación de balones a varias escuelitas de los barrios humildes de Acarigua-Araure. Una gran iniciativa en pro de los niños….

COMO ha encajado de manera perfecta el rendidor dominicano Juan Suero en Trotamundos. El artillero se afianza como bastión clave en el expreso azul. Por cierto que el elenco carabobeño es uno de los conjuntos con mayor promedio de edad, sin embargo trabajan fuerte durante los entrenamientos bajo el mando del veterano Néstor Salazar. “Seremos campeones”, dicen el narrador estrella Nelson Jiménez y el consecuente lector Eduar Lugo…Jerarquía pura la que muestra el norteamericano Michael Warren con Gaiteros, uno de los mejores del certamen. “Un jugador que no conoce el miedo. Afronta el juego en gran forma, a veces parece displicente, pero enfocado es bravo. Tiene mucha ofensiva y aparte que defiende muy bien”, me dijo Darwin Silvera, uno de los mejores comentaristas deportivos del continente. La tropa furrera se ve súper compacta…

El combinado Sub-16 se llenó de gloria tras su pase al Mundial. El profesor Alexis Cedres destacó la entrega de los chamitos. La gran bujía fue el alero larense Julio Vásquez, tras promediar 15.5 puntos y 6.2 rebotes por duelo, formando parte del quinteto ideal….LOS MEJORES EQUIPOS en lo que va de Grandes Ligas han sido Mets, Yanquis, Tigres y Dodgers…El guayanés Eugenio Suarez se convierte en el tercer nativo con más jonrones escoltando a Andrés Galarraga y Miguel Cabrera…EL PASADO MARTES diez fue el cumpleaños número 104 del gran Brigido Iriarte, una de las grandes glorias deportivas de Venezuela en el salto con garrocha, quien nació en Naiguatá estado La Guaira. Su fallecimiento se produjo un 4 de enero de 1.984, hace ya 41 años…Para cerrar envió mis condolencias al gran amigo Grossman Parra tras el fallecimiento de su esposa Reynelda, una señora muy admirada por su calidad humana…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.