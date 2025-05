(19 de mayo del 2025. El Venezolano).- Un personaje que hace historia en las filas del pentacampeón Portuguesa FC, el delegado Jesús Rodríguez, quien el pasado viernes cumpliera su partido número 600 con la organización llanera. “Un ejemplo de trabajo y constancia. Que Dios lo siga bendiciendo”, dijo la licenciada María Paula González, Gerente General de la tropa rojinegra.

Rodríguez, quien tiene 59 años, ha estado en 433 duelos de liga, 25 de Copa Venezuela, 2 en Copa Libertadores y en 140 encuentros de la segunda división durante 19 temporadas. Además siempre está al día en cuanto a las estadísticas del club y de los jugadores.

Confiesa que el fútbol es una de sus pasiones. “Desde niño esta escuadra es mi vida. Yo escuchaba los juegos por radio y los grababa. En 1.975 me llevaron dos veces al estadio y a la tercera me fui solo. Antes quería al equipo como un padre y ahora lo quiero como un hijo. Siempre lo digo que no existe nada más bonito en el estado que nuestro penta”, recuerda.

Cabe destacar que el popular “Matador” se ha ganado el cariño de los fanáticos llaneros por su gran humildad. “Hasta el último de mis días y hasta la última de mis noches espero continuar apoyando a mi conjunto del alma. Yo comencé en 2.003 ayudando a Freddy Marín, bajo la atención de Carlos Núñez y me fui metiendo en las menores. En 2.006 Francisco “Chichi” López me ofreció ser el delegado y aquí estoy todavía, no quisiera irme nunca”, agrega este acarigueño, quien reside en la urbanización 24 de julio donde crecieron y vivieron atletas que pasaron por la plantilla como Tony Lorenzo, Miguel Cordero, Richard Bolívar y José “Buda” Torrealba.

Finalmente expresó que: “Un llamado a la fanaticada para que nunca dejen de apoyar en las buenas y en las malas. Mi mensaje a la juventud es que hagan deporte, que estudien y se capaciten para que sean buenos ciudadanos, gracias a este bello deporte, a la vida y a mi gran Portuguesa por permitirme la dicha de ser parte de su gran historia. Y como dice el Doctor Dimas Salcedo somos orgullo de Venezuela a nivel internacional”.