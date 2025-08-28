(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Gobierno de Singapur, país con duras leyes contra las drogas, indicó este jueves que desde el 1 de septiembre castigará con hasta 20 años de prisión y un máximo de 15 golpes de vara a los proveedores de vapeadores que contengan etomidato, una sustancia con efecto anestésico.

«Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias», apuntó en un comunicado el ministro de Salud de la ciudad-Estado, Ong Ye Kung.

El primer ministro singapurense, Lawrence Wong, ya adelantó el lunes de la semana pasada la intención de reformar las medidas contra la venta y uso de vapeadores, prohibidos desde 2018, y apuntó directamente contra el etomidato.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya alertó el pasado marzo de la expansión en Europa del Este y el Sudeste de Asia de la venta de esta sustancia con fines médicos que es catalogada como un anestésico general de acción corta, así lo destaca EFE.