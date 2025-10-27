(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Franz Schubert Filharmonia de España ejecutarán la Sinfonía Número 2 de Mahler junto al Coro Nacional de Colombia, en un espectáculo de gran escala que congregará a 200 instrumentistas y vocalistas el próximo 14 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid.

Acompañadas por las voces de la soprano alemana Katja Maderer y la mezzosoprano italiana Martina Baroni, ambas agrupaciones presentarán una obra que ensalza la esperanza y la resurrección, bajo la dirección del maestro español Tomàs Grau, quien es el director musical y artístico de la Franz Schubert Filharmonia.

La orquesta española, considerada una de las principales en el panorama sinfónico de España desde su fundación en 2021, une fuerzas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, establecida en 1975 por José Antonio Abreu y dirigida por Gustavo Dudamel desde 2005. Por su parte, el Coro Nacional de Colombia, creado en 2023 con 80 integrantes seleccionados de todas las regiones, aportará la masa coral necesaria para la obra.

Anuncios

La Segunda Sinfonía de Mahler es una pieza de magnitudes colosales que reflexiona musicalmente sobre el poema Resurrección de Klopstock, y sigue cautivando al público con su música intensa y dramática, reseñó El Nacional