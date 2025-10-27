(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró este lunes (27.10.2025) que la relación entre México y España se mantiene activa, si bien recordó que sigue a la espera de una respuesta a la misiva enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista española.

«Con España tenemos vínculos, no se ha roto ninguna relación… Existen nexos económicos, políticos, turísticos«, indicó la líder en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum cuestionó «la forma en que actuaron frente a la carta«, dirigida al rey Felipe VI y al papa Francisco, la cual demandaba «una especie de perdón por las atrocidades del pasado«, dado que, a su juicio, «fue replicada de una manera poco cortés«. La mandataria confirmó que comparte la postura de su antecesor y que «aún se aguarda esa contestación«. No obstante, resaltó que la cooperación cultural entre ambos países sigue en vigor, reseñó DW.

