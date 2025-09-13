(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las series ‘Severance’ de Apple TV+ y ‘The Penguin’ de HBO Max dominan las nominaciones para la 77.ª edición de los Premios Emmy. ‘Severance’ encabeza la categoría de drama con 27 candidaturas, mientras que ‘The Penguin’ se posiciona como la serie limitada más nominada con 24. Los actores hispanos Pedro Pascal y Javier Bardem también figuran entre los candidatos.
‘Severance’ competirá por mejor serie de drama con producciones como ‘The White Lotus’ y ‘The Last of Us’. Sus protagonistas, Britt Lower y Adam Scott, también fueron nominados en las categorías de mejor actriz y actor, respectivamente, con Scott compitiendo contra Pedro Pascal, nominado por su rol en ‘The Last of Us’.
En la categoría de comedia, Apple TV+ también se destacó con ‘The Studio’ que logró 23 nominaciones, superando a ‘The Bear’ y ‘Hacks’. Por su parte, el comediante Seth Rogen obtuvo su primera nominación al Emmy por su trabajo en ‘The Studio’, reseñó EFE