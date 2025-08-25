(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- El icónico dúo de salsa y pop, Servando y Florentino, ha anunciado hoy su nueva gira mundial titulada ¡Se buscan! Vivos o inmortales World Tour. La esperada serie de conciertos comenzará en su ciudad natal, Caracas, el próximo 16 de octubre en la Terraza del CCCT.

La gira, que se extiende hasta mayo de 2026, llevará a los hermanos Primera por al menos 17 países de América y Europa. Entre las ciudades confirmadas se encuentran localidades de Colombia, Ecuador, República Dominicana, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Curazao.

Este tour servirá como un homenaje a su más reciente álbum, también titulado ¡Se buscan! Vivos o inmortales, una producción que fusiona ritmos de salsa, pop latino y rock, y que cuenta con colaboraciones de destacados artistas como Maelo Ruiz, Neutro Shorty y Rawayana.

Con este nuevo proyecto, Servando y Florentino no solo celebran su legado musical, sino que también rinden tributo a los maestros y colegas de la salsa que han influenciado su carrera. Las entradas para los conciertos saldrán a la venta en los próximos días.

Para más información sobre las fechas y la venta de entradas, se recomienda seguir las redes sociales del dúo, reseñó El Nacional