(23 de agosto del 2023. El Venezolano).- Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó este lunes 21 de agosto la demanda de una persona que se declaró víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que pretendía quedarse con los bienes del empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, acusándolo de apoyar materialmente a la guerrilla comunista.

La sentencia, que beneficia a Gorrín, lo desvincula de cualquier relación con las Farc o con actividades ilícitas relacionadas. Además, le permite conservar sus propiedades en Estados Unidos, que suman hoy unos 100 millones de dólares (USD), entre las que se encuentran inmuebles de lujo en Miami, como Cocoplum, Fisher Island, Torre Porsche; y en Nueva York, como Torre Baccarat en la Quinta Avenida y otros en la Gran Manzana.

Los argumentos del demandante fueron desestimados por el juez por las siguientes razones:

Con esta resolución, se cierra un capítulo más en la batalla legal que enfrenta Gorrín en Estados Unidos.

