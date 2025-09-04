(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Una jueza federal ha dictado una victoria decisiva para la Universidad de Harvard en su batalla legal contra el Gobierno de Trump, al ordenar la liberación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para investigación que habían sido retenidos.

La jueza Allison Burroughs falló a favor de la institución, rechazando el argumento del Gobierno de que los fondos fueron congelados para combatir el antisemitismo en el campus, reseñó CNN

La jueza Burroughs, designada por el expresidente Barack Obama, declaró que el Gobierno de Trump utilizó el antisemitismo como «una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país.» La decisión subraya que las acciones del Gobierno pusieron en peligro décadas de investigación vital y reflejaron un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución.

Este fallo representa un gran revés para el Gobierno, que había señalado a Harvard como el epicentro de una lucha más amplia sobre la libertad académica y el gasto federal. Aunque es una victoria significativa para la universidad, la Casa Blanca ya ha anunciado que apelará la decisión, lo que podría prolongar la disputa.

La jueza señaló que no había un vínculo evidente entre los proyectos de investigación afectados —como estudios sobre la enfermedad de Lou Gehrig y el desarrollo de tecnologías para misiones de la NASA— y el supuesto antisemitismo. En su opinión, la decisión del Gobierno de retener los fondos podría, de hecho, dañar a las mismas personas que afirmaba proteger. Aunque la jueza reconoció que Harvard se equivocó al tolerar conductas de odio, enfatizó que la lucha contra el antisemitismo no puede justificar la violación de la Primera Enmienda.