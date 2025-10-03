(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- En una nueva escalada de presión contra Venezuela, los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody introdujeron un paquete legislativo en el Congreso estadounidense que busca redoblar la ofensiva económica y judicial contra la administración de Nicolás Maduro.

La primera propuesta, denominada Stop Maduro Act, pretende incrementar a 100 millones de dólares el incentivo monetario por información que resulte en la captura y enjuiciamiento de Maduro por delitos de narcotráfico. Se estipula que la gratificación sería financiada con los activos incautados al gobierno venezolano, que ya superan los 700 millones de dólares.

La segunda iniciativa, la BOLIVAR Act, tiene un enfoque económico y busca imponer un bloqueo contractual, prohibiendo a las agencias federales de EE.UU. establecer relaciones comerciales con cualquier compañía que mantenga negocios con el gobierno de Venezuela.

Anuncios

Estas medidas, respaldadas por otros senadores como Ted Cruz, se presentan en un momento de máxima tensión, marcado por un considerable despliegue militar estadounidense en el Caribe, reseñó El Nacional