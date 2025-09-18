(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un grupo de senadores demócratas presentarán este jueves una propuesta en busca de que Estados Unidos reconozca al Estado palestino, la primera de su tipo ante la Cámara Alta, que serviría de antecedente a una similar en la Cámara de Representantes la semana próxima, así lo indica EFE.

Esta medida simbólica, que será rechazada con toda probabilidad por el Senado, de mayoría republicana, cuenta con cinco patrocinadores y será desvelada por el senador de Oregon Jeff Merkley. Se espera que en el representante por California Ro Khanna haga luego lo mismo en la Cámara Baja. Su texto exige el reconocimiento de un Estado palestino «desmilitarizado» y gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, basado en las fronteras anteriores a 1967.

«Reconozco que seremos unos pocos los que firmemos esta resolución inicial, pero creo que crecerá el apoyo para que Estados Unidos intervenga», dijo Merkley a la prensa. La medida representa un movimiento de legisladores de izquierda por alinearse con su base progresista, que exige acciones de condena a las acciones militares israelíes en Gaza y Cisjordania ocupada.

Las protestas en contra de la campaña militar de Israel en Gaza se extendieron por universidades de todo Estados Unidos en el verano. Tras la llegada del presidente republicano, Donald Trump, al poder en enero pasado, su Administración ha respaldado públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y censurado a las voces pro-palestinas.