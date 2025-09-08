(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, ha manifestado su firme apoyo a las medidas de la administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico y el «régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela». A través de la Resolución 288, el Senado puertorriqueño se posiciona en contra de lo que califica como una «amenaza directa» a la seguridad de su pueblo y la región.

Rivera Schatz declaró públicamente que el narcotráfico y la «narco-dictadura» de Maduro atentan contra la democracia y la paz, asegurando que Puerto Rico se alinea con la defensa de la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos americanos. La resolución describe al gobierno de Maduro como una entidad que «carece de legitimidad democrática», facilita redes criminales y somete a su población a «represión y pobreza extrema», reseñó El Pitazo

El líder senatorial subrayó la peligrosidad del narcotráfico vinculado al régimen venezolano: «Cada kilo de cocaína que sale de Venezuela, protegido por el Cartel y los cómplices de Maduro, es una bala disparada contra nuestra juventud, una amenaza a la estabilidad y seguridad de la Nación y la región del Caribe».

La resolución también hace referencia a la decisión del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. de duplicar a $50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. El presidente del Senado puertorriqueño enfatizó que Maduro «tendrá que rendir cuentas ante la justicia» por sus acciones.