(17 de spetiembre del 2025. El Venezolano).- Con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado de la República de Colombia ha aprobado una proposición que «declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas«.

Para la Cámara Alta, este grupo criminal representa una «grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial».

El Senado exhorta al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para que «honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional», reseñó DW

A pesar de la determinación del Senado, el presidente Petro ha manifestado en reiteradas ocasiones que «no existe» el Cartel de los Soles, tildándolo de «excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».