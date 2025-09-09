(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió a las tropas en el Caribe que su misión no es un “entrenamiento”, sino una “operación real” para “acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense” por las drogas.

La declaración fue hecha a bordo del buque de asalto USS Iwo Jima, parte del operativo militar de Washington para combatir el narcotráfico.

Desde finales de agosto, Estados Unidos ha desplegado ocho buques militares y un submarino en el Caribe, alegando que buscan detener el flujo de drogas. El operativo ya destruyó una embarcación que, según Washington, pertenecía a la banda venezolana «Tren de Aragua». En respuesta, el Gobierno de Caracas ha movilizado tropas y ha llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre lo que considera una amenaza, reseñó El Pitazo

Hegseth, quien recientemente cambió su título de Secretario de Defensa a Secretario de Guerra, visitó la Base Aérea Muñiz en Puerto Rico junto a la gobernadora Jenniffer González, en un momento en que algunos residentes de la isla han expresado su preocupación por la “remilitarización” del territorio.