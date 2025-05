(19 de mayo del 2025. El Venezolano).- Sebastián Yatra abre las puertas de su mundo interior con ‘Milagro’, su cuarto álbum de estudio, en el que abraza lo cotidiano, las bendiciones y en el que, según dijo en entrevista con EFE, decidió mostrarse tal y como es.

«El que lo escuche me va a conocer mejor. Yo no me limito. En las canciones está mi vida», afirmó el artista colombiano de 30 años de acuerdo a nota de EFE. A través de las 17 canciones del disco, muchas guiadas por la guitarra y arreglos minimalistas, expone emociones, recuerdos y vínculos familiares, como el que lo une a su padre, quien participa en el cierre del álbum.

Lejos de la fusión estilística de su anterior trabajo, ‘Dharma’ (2002), Yatra presenta en ‘Milagro’ un viaje emocional que, según él, nace de «la forma más sincera y natural» de contar historias.

«Yo naturalmente voy mucho hacia la guitarra en las producciones pop, y en este disco hay muchas guitarras, muchas canciones que solo necesitan eso para que el corazón se escuche», indicó.

La nueva propuesta de Sebastián Yatra

Uno de los momentos más íntimos del disco llega en ‘El final que soñábamos’, una balada nacida en su casa familiar en Medellín y producida junto a su primo Esteban Obando, pianista y productor formado en Berklee.