(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- Con el resultado la noche del domingo 19 de octubre en el Roger Centre, de Toronto, los Azulejos obligaron a un séptimo y decisivo juego que define al campeón de la Liga Americana y al rival de los Dodgers de Los Ángeles en la próxima Serie Mundial que comenzará el viernes 24.

El equipo canadiense venció 6×2 a los Marineros de Seattle, en el sexto juego de la serie de campeonato del joven circuito, con triunfo desde el montículo del novato sensación Trey Yesavage (2-1), mientras que la derrotada se la llevó el abridor de los Marineros Logan Gilberg (1-1). Ambos equipos se enfrentarán desde las 8:00 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, en el mismo escenario. Los Marineros han anunciado como abridor a George Kirby (0-1), 7.07 de efectividad y 18 ponches en esta postemporada; mientras que los Azulejos, hasta el momento de escribir esta nota, no habían anunciado a su abridor. El predictor de duelos daba como favoritos para el triunfo de los Azulejos con un 53% de posibilidades, ante un 47% de los Marineros.

Solos dos en el Caribe

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y la Liga Arco Mexicana del Pacífico tienen jornada libre este lunes 20 de octubre; mientras que en el otro circuito en el que ya se comenzó el accionar para la campaña 2025-2026, la Liga Dominicana de béisbol (Lidom), hay dos encuentros programados:

A las 7:00 de la noche, hora local, los Tigres del Licey visitan el estadio «Roberto Clemente Walker», de El Cibao, para enfrentarse a los Gigantes. Nuestro predictor de duelos presenta como favorito para el triunfo al conjunto local, los Gigantes, con un 52% de posibilidades, frente a un 48% de los Tigres del Licey.

A las 7:15 de la noche las Estrellas Orientales estarán visitando el estadio «Quisqueya, Juan Marichal», de Santo Domingo, para enfrentarse a los Leones del Escogido. Los Leones son los favoritos para ganar este enfrentamiento, según el predictor de duelos, con un 58% de posibilidades, ante un 42% de las Estrellas Orientales.