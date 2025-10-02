(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- Cerca de 189 eventos telúricos han sido registrados en Venezuela durante la última semana, según confirmó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El funcionario detalló que solo en las últimas 24 horas ocurrieron 67 de estos sismos, la mayoría concentrados cerca del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, reseñó El Nacional

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que esta actividad corresponde a la continuación de un «enjambre sísmico» iniciado el 24 de septiembre.

Anuncios

La mayoría de los temblores, con magnitudes de hasta 3,8, están relacionados con la falla de Boconó, la estructura geológica de mayor riesgo en el país.

La semana pasada, un sismo de magnitud 6,3 de este mismo enjambre causó daños en decenas de viviendas en Zulia.