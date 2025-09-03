(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Tras meses de expectación, con bombos y platillos, la NFL da inicio a la temporada 2025-2026 este jueves 4 de septiembre, con un electrizante encuentro entre los campeones defensores, los Philadelhpia Eagles, y su eterno rival divisional, los Dallas Cowboys. El duelo se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field, en la ciudad de Philadelhpia.

Desde el año 2003, los Eagles disputan sus partidos como locales en este estadio, que abrió sus puertas al público el 3 de agosto de ese año. Con una capacidad para 69,176 espectadores, el recinto fue remodelado en 2013 con una inversión de $125 millones de dólares. Las mejoras incluyeron una ampliación de las gradas, la instalación de dos pantallas de video HD, conexión Wi-Fi, y la construcción de dos nuevos puentes de conexión para facilitar el acceso a los niveles superiores.

Uno de los eventos con mayor asistencia en la historia del estadio fue el concierto de Ed Sheeran, que reunió a 77,900 personas el 3 de junio de 2023. En cuanto a la rivalidad entre Eagles y Cowboys, se han enfrentado en 132 ocasiones, con un balance de 71 victorias para Dallas y 57 para Philadelhpia. No obstante, los Eagles han ganado los dos enfrentamientos más recientes, correspondientes a la temporada pasada.

En postemporada, se han visto las caras en cuatro ocasiones, con tres triunfos para los Cowboys y una sola victoria para los de Philadelhpia. Un dato alentador para los campeones es su sólido desempeño como locales: tienen un récord de 14-3 en casa durante las últimas dos temporadas.

Los Eagles inician esta nueva campaña con la mira puesta en repetir el campeonato, tras haber conquistado el Super Bowl del 9 de febrero de 2025, donde vencieron de forma contundente a los Kansas City Chiefs con un marcador de 40-22. Este triunfo significó el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia, luego del obtenido en 2018.

Por su parte, los Cowboys, cinco veces campeones del Super Bowl, buscarán demostrar que siguen siendo contendientes de élite y que están listos para volver a la cima.

Inician los juegos internacionales de la NFL

La NFL da el salto al escenario global con el primer partido internacional de la temporada 2025, con un duelo histórico entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, que se disputará en el Corinthians Arena, en la ciudad de São Paulo, Brasil.

Este enfrentamiento, programado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora del Este) el viernes 5 de septiembre, marcará la segunda vez que la NFL celebra un partido de temporada regular en suelo brasileño, reforzando así su estrategia de expansión global y acercamiento a nuevas audiencias internacionales.

El año pasado, los Philadelhpia Eagles y los Green Bay Packers inauguraron la temporada 2024 en este mismo estadio, protagonizando el primer juego oficial de la NFL en Brasil, en un ambiente vibrante y con entradas agotadas.