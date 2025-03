(26 de marzo del 2025. El Venezolano).- Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de violar la tregua energética anunciada el martes, al término de las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en la capital saudí, Riad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el miércoles un nuevo ataque ruso con decenas de drones kamikaze en el que resultaron dañadas infraestructuras civiles e industriales en las regiones ucranianas de Krivi Rig y Sumi, y declaró que la continuación de este tipo de bombardeos demuestra que Rusia no busca “una paz real”.

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.

Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG

