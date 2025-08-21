(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Fuerza Aérea ucraniana anunció el jueves que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en la mayor ofensiva aérea del régimen de Moscú de las últimas semanas. Esto, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

DW aseguró que, las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones, tanto kamikaze como drones réplica utilizados para saturar las defensas, y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev. Entre los proyectiles derribados había un misil Kinzhal, 18 misiles Kh-101 y 12 misiles Kalibr.

Las autoridades regionales de Leópolis, también en el oeste, ya habían informado de una víctima mortal y de dos heridos, uno de ellos grave, a causa de los ataques rusos de esta noche. «Decenas de edificios residenciales fueron dañados», indicó en Telegram el jefe de la administración militar regional de Leópolis, Maksim Kozitskii.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, denunció que «en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra», Rusia atacó de manera masiva esta noche objetivos civiles y de energía. «Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas», afirmó, y aseguró que se trataba de instalaciones «completamente civiles».

Según el medio The Kyiv Independent, la planta estadounidense atacada es la fábrica de la multinacional electrónica Flex en la ciudad de Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría, Rumania y Eslovaquia, en la que trabajan unos 800 empleados en el turno de noche. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó que 15 personas resultaron heridas en ese ataque.

Ucrania deja sin luz aldeas rusas

En tanto, un ataque con drones ucranianos dejó sin luz varias zonas residenciales en la región rusa de Voronezh, 450 kilómetros al sur de Moscú, e incendió una empresa industrial en Rostov, a orillas del mar de Azov. «Como resultado de la caída de un dron, una estación de energía fue dañada. Varias aldeas se quedaron sin electricidad y varios trenes de pasajeros sufrieron retrasos», informó el gobernador regional de Voronezh, Alexandr Gusev, a través de su canal de Telegram.

Por su parte el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, aseguró que no hubo heridos en el ataque de esta noche. «Se declaró un incendio en una planta industrial de Novoshakhtinsk. Preliminarmente, no hubo heridos», anunció en Telegram. El parte diario del Ministerio de Defensa comunicó del derribo de 49 drones de tipo avión en territorio controlado por Rusia.