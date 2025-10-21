(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- Bolivia ha entrado en una nueva era política este domingo con la victoria del centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se impuso en una inédita segunda vuelta presidencial.

Con un 54,61 % de los votos, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora puso fin a dos décadas de gobiernos ininterrumpidos del Movimiento al Socialismo (MAS). Su rival, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, reconoció prontamente la derrota, un gesto que Paz agradeció.

«Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos», fueron las primeras palabras del presidente electo desde su comando de campaña en La Paz, en un mensaje que buscó la unidad nacional desde el primer momento, reseñó EFE

